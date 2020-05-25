T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çorum'da drone ile bayram şekeri ikramı

25 Mayıs 2020 08:33

Çorum Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan bayramını evlerinde geçiren vatandaşlara drone ile şeker servisi yaptı.

Evlerinin pencereleri ve balkonlarına drone ile şeker ikramı karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Belediye ekipleri, drone ile bayram şekeri servisinin yanı sıra özel izinle bayramın ilk gününü dışarıda gezerek yürüyüş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşlara da şeker ve kolonya ikramında bulundu.

ETİKETLER

çorumşekerbayramdronebayram şekeriikram
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24