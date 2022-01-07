Çorum'da bir otomobile yerleştirilen bomba düzeneği polisi alarma geçirdi: Fünye ile patlatıldı

Çorum'da otomobilin altına yerleştirilen bomba düzeneği polis ekiplerini alarma geçirdi. Çevrede panik yaratan olayda bomba düzeneği polis ekiplerince kontrollü şekilde patlatıldı. Patlama sırasında 3 araç zarar gördü.

Düzeneği araca yerleştirdiği iddia edilen H.A.D.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı kişi ile yardım ettiği öne sürülen arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Çorum Ulukavak Mahallesi Sakarya 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobiline bir düzenek yerleştirildiğini fark eden kadın, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Kontrollerde araca bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler bölgedeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanları tarafından aracın altındaki düzenek güvenli bir bölgeye çekilerek fünye ile patlatıldı. Patlama sırasında 3 araç hasar görürken, mahallede panik anları yaşandı.

Yapılan incelemelerde bomba düzeneğinin üzerinde pil ve aparat bulundu.

Parçalar incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, otomobil sahibi H.A.D.'nin şikayeti üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bomba düzeneğini otomobile yerleştirdiği iddia edilen H.A.D.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı kişi ile kendisine yardım ettiği öne sürülen arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.