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Çorum'da 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti; cinsel istismar iddiasına ilişkin anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

09 Ekim 2020 08:28

Çorum’da kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan anne ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tutuklandı.

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