Çorum Belediyesporlu Yakup, Trabzonsporlu 'Rodallega' ile ilgili suç duyurusunda bulundu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM Belediyesporlu futbolcu Yakup Kayış, kendisini ırkçılık yapmakla suçlayan Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yakup, Rodallega’nın kendisine iftira attığını yinelerken, olayın peşini bırakmayacağını söyledi.

Çorum Belediyespor Başkan Yardımcısı Ömür Balaban, futbolcu Yakup Kayış ve avukatı Kasım Aksoy basın toplantısı düzenledi. Geçen Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası\'nda Trabzonspor ile karşılaştıklarını hatırlatan Ömer Balaban, “Kadromuzdaki tüm futbolcular Çorum Belediyespor’un ahlaki değerlerine sahipler. Trabzonsporlu oyuncu Rodallega, oyuncumuz Yakup\'un kendisine ırkçı bir söylemde bulunduğunu iddia etti. Hiçbir futbolcumuzun böyle bir şey yapacağını ihtimal vermiyor ve futbolcumuz Yakup’la ilgili suçlamayı kabul etmiyoruz. Futbolcumuzun böyle bir şey yapacağına inanmıyoruz. Hukuki süreç başlamıştır. Hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” dedi.

Yakup Kayış ise, “Olayın nasıl olduğunu tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Herkes biliyor. Birileri sanki yaşananlara şahit olmuş gibi konuşuyor. Ben belki İngilizce bilmiyorum ama İngilizce argo kelimeleri biliyorum. Kesinlikle, Rodallega’nın iddia ettiği gibi bir durum söz konusu değil. Bu, sadece bana değil, Türk milletine atılmış bir suç, iftira. Eğer bugün kendimizi savunmaz, hakkımızı aramazsak, yarın bu tür durumlara meydan verecek olayların önünü açmış oluruz. Bunun önünü açmamak adına hukuki yollardan mücadelemiz sürecek” diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Yakup Kayış’ın avukatı Kasım Aksoy ise, “Ortada çirkin bir iftira var. Biz, iftira ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunduk. Rodallega, Yakup’un kendisine ‘zenci’ dediğini iddia ediyor. Burada, önemli olan Rodallega’nın ceza alması değil, Yakup’un ırkçı söylemde bulunmadığının ortaya çıkmasıdır. Bunun için şikâyetimizi yaptık. Manevi tazminat davasını açma hakkımızı saklı tutuyoruz. Önümüzdeki günlerde o da açılacak” dedi.

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