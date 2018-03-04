Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'ncü Grup\'ta mücadele eden Çorum Belediyespor, teknik direktör Yusuf Tokuş ile yollarını ayırdı.

TFF 3\'ncü Lig 3\'ncü Grup\'ta mücadele eden Çorum Belediyespor\'da başkan Ömer Balaban, son haftalarda alınan olumsuz neticeler sonrasında teknik direktör Yusuf Tokuş\'la bir araya geldiklerini ve bu toplantıda görevi bırakma kararı çıktığını söyledi. Balaban, bugün yaptıkları görüşmeler sonrasında tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdıklarını belirterek, \"Son haftalarda aldığımız olumsuz sonuçlar neticesinde bugün bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptık. Yaptığımız görüşmeler sonrasında hocamızla yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı sürece gerek kişiliği, gerekse takımımıza katkı sağlamak amacıyla verdiği uğraşları takdirle takip ettiğimiz Yusuf Tokuş hocamız ve ekibine bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz\" dedi.

Balaban, takımın başına gelecek isim için de ince eleyip sık dokuyacaklarını ve en kısa sürede de bu ismi kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

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