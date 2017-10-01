Çorum Belediyespor-Şanlıurfa Karaköprü: 2-2

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu

HAKEMLER: Şahin Berker (xx), Emre Aslan (xx), Emrah Uluçay (xx)

ÇORUM BELEDİYESPOR: Sercan (x)- Zahit (x), Emre (xx), Mert (xx), Doğan Can (xx), Abuzer (xxx) (Dk. 84 M.Enes), Abdullah (xx), Erhan (xx), Yasin (xx) (Dk.79 Özgür x), Salim (x) (Dk. 40 Yakup xx), Doğukan (xx)

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYE: Fehmi (xx)- Gökhan (xx), Berkay (xx), Metehan (xx) (Dk. 88 Muhammed), Mehmet Sayan (xx), Ahmet (xx), Faruk (xx), Bilal (xx), Alper (xx), Mehmet Doğan (x) (Dk.46 Alican xxx), Fatih (xx)

GOLLER: Dk. 42 (Penaltı), Dk. 47 Abuzer (Çorum Belediye), Dk. 62 (Penaltı) ve Dk. 65 Alican (Şanlıurfa Karaköprü)

SARI KARTLAR: Abdullah, Sercan (Çorum Belediye), Alper, Gökhan, Bilal, Metehan, Berkay (Karaköprü Belediye)

KIRMIZI KART: Dk. 21 Zahit, Dk. 77 Erhan (Çorum Belediye)

Çorum Belediyespor, evinde karşılaştığı Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

26\'ncı dakikada Metehan\'ın ortaladığı topa gelişine vuran Faruk’un şutu üst direkten geri döndü. Savunama topu son anda uzaklaştırdı.

42\'nci dakika kazanılan faul sonrası atışı kullanan Abdullah\'ın ortasında Doğan Can\'a hava topu mücadelesinde Alper tarafından faul yapılınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Abuzer, topu filelere gönderdi. 1-0.

57\'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Abuzer\'in sert şutu fileleri havalandırdı. 2-0.

62\'nci dakikada ceza sahasına yapılan ortada Erhan topa göğsüyle müdahale etmek istedi, ancak hakem elle oynama olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Alican topu filelerle buluşturdu. 2-1.

65\'inci dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Alican\'ın şutunda top ağlarla buluştu. 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

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