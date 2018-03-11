Çorum Belediyespor - Tarsus İdmanyurdu: 0 - 0

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)



STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu

HAKEMLER: Tolga Sancak (xx) Turgut Evran (xx) Ömer Lütfü Aydın (xx)

ÇORUM BELEDİYESPOR: Ramazan (xx), Ertuğrul (xx), Doğukan (xx), Akın (xx), Yakup Yiğit (xxx), Mert (x) (Dk. 63 Oğuzhan x), Özgür (xx), Salim (x) (Dk. 82 M.Zahit x), Emre Okur (x) (Dk.67 Taner x), Abuzer (xx), Doğan Can (xx)

TARSUS İDMANYURDU: Anıl (xx), Abdurrahman (xx), Yasin (xx) (Dk.89 Mümin ?), Ergun (xx), M.Ali (xx), Sefa (xx), Sefacan (xx), Yılmaz Can (xx) (Dk. 70 Samet x), Nurullah (x) (Dk.78 Mahmut x) Onur (xx), İbrahim (xx)

SARI KARTLAR: Ertuğrul (Çorum Belediye)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Çorum Belediyespor, evinde karşılaştığı Tarsus İdmanyurdu ile 0-0 berabere kaldı.

1\'inci dakikada soldan gelişen Çorum Belediyespor atağında, Doğukan ortaladı, ön direkte Abuzer kafayı vurdu ancak kaleci topu ayaklarıyla kornere çıkarttı.

11\'inci dakikada Çorum Belediyespor atağında, Abuzer ceza yayından sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

41\'inci dakikada Abdurrahman\'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ramazan topu son anda kornere çıkarttı.

84\'üncü dakikada Ali\'nin arka direğe gönderdiği topa bomboş durumda Samet dokunamadı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)



