T24 LogoT24 Logo
Spor

Çorum Belediyespor - Tarsus İdmanyurdu: 0 - 0

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) STAT: Dr

11 Mart 2018 20:46

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)


STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu
HAKEMLER: Tolga Sancak (xx) Turgut Evran (xx) Ömer Lütfü Aydın (xx)
ÇORUM BELEDİYESPOR: Ramazan (xx), Ertuğrul (xx), Doğukan (xx), Akın (xx), Yakup Yiğit (xxx), Mert (x) (Dk. 63 Oğuzhan x), Özgür (xx), Salim (x) (Dk. 82 M.Zahit x), Emre Okur (x) (Dk.67 Taner x), Abuzer (xx), Doğan Can (xx)
TARSUS İDMANYURDU: Anıl (xx), Abdurrahman (xx), Yasin (xx) (Dk.89 Mümin ?), Ergun (xx), M.Ali (xx), Sefa (xx), Sefacan (xx), Yılmaz Can (xx) (Dk. 70 Samet x), Nurullah (x) (Dk.78 Mahmut x) Onur (xx), İbrahim (xx)
SARI KARTLAR: Ertuğrul (Çorum Belediye)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Çorum Belediyespor, evinde karşılaştığı Tarsus İdmanyurdu ile 0-0 berabere kaldı.
1\'inci dakikada soldan gelişen Çorum Belediyespor atağında, Doğukan ortaladı, ön direkte Abuzer kafayı vurdu ancak kaleci topu ayaklarıyla kornere çıkarttı.
11\'inci dakikada Çorum Belediyespor atağında, Abuzer ceza yayından sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.
41\'inci dakikada Abdurrahman\'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ramazan topu son anda kornere çıkarttı.
84\'üncü dakikada Ali\'nin arka direğe gönderdiği topa bomboş durumda Samet dokunamadı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
(FOTOĞRAFLI)


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHA STAT Dr Turhan Kılıçcıoğlu HAKEMLER Tolga SancakTurgut EvranLütfü AydınBELEDİYESPOR RamazanErtuğrulDoğukanAkınYakup YiğitMertDkOğuzhanSalimZahitEmre OkurTanerAbuzerDoğan CanAnılAbdurrahman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24