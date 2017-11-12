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Spor

Çorum Belediyespor - Osmaniyespor: 1-1

Yusuf ÇINAR / ÇORUM, (DHA) STAT: Dr

12 Kasım 2017 20:35

Yusuf ÇINAR / ÇORUM, (DHA)

STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu
HAKEMLER: Erdem Temel (xx), Egemen Savran (xx), Güner Mumcu Taştan (xx)
ÇORUM BELEDİYESPOR: Ramazan (xx), Yakup (xx), Mert (x) (Dk. 70 Emre x), Doğan Can (xx), Abuzer (xx), Abdullah (xx), Akın (x) (Dk. 35 Erhan x), Özgür (xx), Taner (xxx), Yasin (x) (Dk. 63 Murat Hacıoğlu x), Doğukan. (x)
OSMANİYESPOR: Ahmet Önal (x), Hüseyin (x) (Dk. 17 Salih x), Tufan (xx), Emrah (x), Süleyman (x) (Dk. 53 Rıdvan x), Emre (x) (Dk. 86 Sergen), İlyas (x), Soner (xx), Burak Sarı (x), Bilal (x), Ahmet Çenet (xxx)
GOLLER: Dk. 26 Taner (Çorum Belediye) - Dk. 33 Ahmet Çenet (Osmaniyespor)
SARI KARTLAR: Bilal, Emre, Emrah, Tufan (Osmaniyespor) - Doğan Can, Erhan (Çorum Belediye)

TFF 3\'ncü Lig 3\'ncü Grup’ta mücadele eden Çorum Belediyespor, evinde karşılaştığı Osmaniyespor\'la 1-1 berabere kaldı.

26’ncı dakikada gelişen Çorum Belediye atağında, Yasin\'in ortasında topla buluşan Taner\'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
29’uncu dakika Çorum Belediye ceza sahasındaki karambolde Süleyman\'ın şutunu Özgür çizgiden çıkarttı.
33’üncü dakika ceza sahasına gelen otada Ahmet Çenet’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
90\'ıncı dakika Doğan Can topla ceza sahasına girdi, Salih’in arkadan müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem karşılaşmayı devam ettirdi.
Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

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