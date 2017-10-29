Çorum Belediyespor - Kocaelispor: 4-2

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,(DHA)

STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu

HAKEMLER: Metehan Alpat (xxx), Mehmet Saldıraner (xxx), Soner Özçelik (xxx)

ÇORUM BELEDİYESPOR: Ramazan (xx), Emre (xx Dk. 78 Murat Hacıoğlu x), Yakup (x), Mert (xx Dk. 59 Özgür x), Doğan Can (xxx), Abuzer (xxx) Abdullah (xx), Akın (xx), Taner (xxx), Salim (x Dk.83 Erhan), Doğukan (xx)

KOCAELİSPOR: Yusuf (x), Fatih (x), Kadir (x), Murat (xx), Mert (x Dk. 76 Mehmet x), Sefa (x), İshak (xx), Burak Süleyman (x), Burak Özbakır (x Dk.85 Onur), Hamza (xx), Ali x Dk. 70 Gökdeniz xx)

GOLLER: Dk. 15, 68 Doğan Can, Dk. 41 Taner, Dk. 90+5 Özgür (Çorum Belediyespor), Dk. 40 ve 90+2 (Penaltı) İshak (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Emre, Taner, Doğukan (Çorum Belediye), Murat (Kocaelispor)



TFF 3\'ncü Lig 3\'ncü grupta mücadele eden Çorum Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor\'u 4-2 mağlup etti.

3\'ncü ceza sahası dışında topa sert vuran Abuzer\'in şutu kale direğinin üstünden auta çıktı.

15\'nci dakika da ceza sahası içinde topla buluşan Doğan Can\'ın şutu ağlarla buluştu.1-0

40\'ncı dakika da caza sahasına gelen topu tuttuktan sonra elinden kaçıran kaleci Ramazan\'ın hatasından faydalanan İshak\'ın şutu ağlarla buluştu.1-1

41\'nci dakikada ceza sahasında kaleci Yusuf\'u geçen Taner\'in vuruşunda top ağlarla buluştu.2-1

68\'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Doğan Can’ın şutu üst direkten geri döndü, topu kafa vuruşuyla bu kez tamamlayan Doğan Can\'ın vuruşu ağlarla buluştu.3-1

90+2\'nci Hava topuna çıkan Erhan\'ın eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.Atışı kullanan İshak\'ın topu ağlarla buluştu. 3-2

90+5\'de Özgür\'ün ceza sahası içinde vurduğu sert şut ağlarla buluştu.4-2

Karşılaşma 4-2 Çorum Belediyespor\'un üstünlüğü ile sona erdi.

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