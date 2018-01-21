Çorum Belediyespor - Büyükçekmece Tepecikspor: 1-3

ÇORUM, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Çorum Belediyespor, evinde oynadığı Büyükçekmece Tepecikspor karşılaşmasından 3-1\'lik yenilgiyle ayrıldı.

Büyükçekmece Tepecikspor\'un gollerini 27’nci ve 43\'üncü dakikalarda Mehmet Arı kaydederken diğer golü 90\'ıncı dakikada Mert Öner attı. Çorum Belediyespor\'un tek golü ise 17\'nci dakikada Abuzer Gaffar Toplu\'dan geldi. Çorum Belediyespor, 2\'nci mağlubiyetini aldığı karşılaşma sonunda 32 puanla 2\'nci sırada yer alırken, Büyükçekmece Tepecikspor, 8\'inci galibiyetini aldığı karşılaşma sonrası 27 puanla 6\'ncı sıraya yükseldi.