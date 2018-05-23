Çorum Belediyesi: Mezarlıktaki çalışma 'gizemli kız'a özel yapılmadı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da bir hafta içinde 5 gece geldiği Ulu Mezarlık\'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan genç kız olayının ardından mezarlıkta incelemelerde bulunan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, \"Bu olay sonrası tüm dikkatler Ulu Mezarlık\'a çevrildi. Sanki Ulu Mezarlık\'ta yapılan ışıklandırmalar hatta diğer çalışmalarımız gizemli kıza özel yapılmış gibi bir durum ortaya çıkarıldı. Kesinlikle bir durum söz konusu değildir\" dedi.

Çepni Mahallesi\'ndeki Ulu Mezarlık\'a geçen 26 Nisan\'dan itirabaren 5 gece art arda gelerek bir mezarın başında konuşup, ağlayan genç kız olayının ardından Çorum Belediyesi Mezarlıklardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu ve Mezarlıklar Müdürü Aydemir Altınörs, mezarlıkta inceleme yaptı. İnceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Yabacıoğlu,

\"Ramazan ayı içerisinde çiçek ve gül dikimini, hatta ağaçların budanması ayrıca ışıklandırma çalışmalarını yapıyoruz. Bu sene de aynı çalışmayı yaptık. Bu hizmetlerimizi devam ettirdik. Eksik olan ışıklandırma çalışmamızı da tamamladık. Maalesef gizemli kız demek istemiyorum, ancak bu olay sonrası tüm dikkatler Ulu Mezarlık\'a çevrildi. Sanki Ulu Mezarlık\'ta yapılan ışıklandırmalar hatta diğer çalışmalarımız gizemli kıza özel yapılmış gibi bir durum ortaya çıkarıldı. Kesinlikle bir durum söz konusu değildir. Ulu Mezarlık\'ta aydınlatma sistemi zaten vardı, o sistem biraz daha güçlendirildi. Mezarlıklarımız aydınlık olduğu sürece rahat izleme yapılabilecektir. Kameralarımız daha iyi görecektir. Yanlış durumlara karşı da gözetim altında tutulabilecektir\" diye konuştu.

Ahmet Yabacıoğlu, konuşmasının devamında, \"Biliyorsunuz son günlerde gizemli kız olayı var. Bulunduğunu biz biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Vatandaşlarımız da biliyor. Maalesef dışarıdaki insanlar bu durumdan bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Her dumandan bir mana çıkarılmaya çalışılıyor. O kızımızın ruh sağlığı problemleri var. Fatma Çiftçi mezarının başına gelip ağlayan o kızımızın Çiftçi Ailesi\'yle de bir yakınlığı söz konusu değil. Bunun haricinde bulundu bulunmadı gibi bir durum söz konusu değil. Valilik, emniyet, belediyemiz ve basın bu konuda üzerine düşen görevi yaptılar, öyle bir gizem falan yok. Biz Çorum’umuzu hak ettiği gibi tanıtmak istiyoruz. Ayrıca belediye olarak da binlerce aileye yardımda bulunuyoruz. Kızın ailesine şu ana kadar her hangi bir yardım edilmedi. Talep olursa elbette ederiz. Güvenlik açısından ailenin ortaya çıkması doğru değil. Eğer bu ailemizin de yardımı ihtiyacı varsa elbette belediye olarak üzerimize ne düşerse yapılacaktır. Kızla kendilerinin açıklamaları var. Emniyet, valilik üzerine düşeni yaptı\" dedi.



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