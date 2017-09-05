Çorum Barosu Başkanı Akınar'dan hukukun üstünlüğü vurgusu

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,(DHA) - ÇORUM\'da adli yıl açılış töreninde konuşan Çorum Barosu Başkanı Avukat Altan Akınar, yeni bir adli yıla girerken Türkiye\'deki en büyük sorunun hukukun üstünlüğü ilkesinin sağlanamamış olduğunu söyledi.

Çorum’da yeni adli yılın başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Çorum Adliye binası önünde düzenlenen törene hakim, savcı, avukat ve adliye personeli katıldı. Törende ilk olarak Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rağıp Tepedüzü, Adalet Komisyonu Başkanı Atilla Arıkan, İdare Mahkemesi Başkanı Kemalettin Özdemir ve Çorum Barosu Başkanı Avukat Altan Akpınar Atatürk büstüne çelenk sundu. Çelenk sunma törenin ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma törenin ardından konuşmalar yapıldı.

Çorum Barosu Başkanı Avukat Altan Akınar, yeni bir adli yıla girerken Türkiye\'deki en büyük sorunun hukukun üstünlüğü ilkesinin sağlanamamış olduğunu ifade etti. Akpınar, \"En büyük meselemiz hukukun üstünlüğüdür. Hukukun üstünlüğünün olmadığı ülkelerde, üretime yönelik yatırımlar azalır, bu da işsizlik, pahalılık ve fakirlik demektir. Üretmek yerine tüketmek, giderek sömürgeleşmek demektir. Bunun için hukukun üstünlüğü hepimiz için önemlidir\" dedi.

FETÖ SORUŞTURMALARI

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rağıp Tepedüzü ise konuşmasında, \"Geçtiğimiz yıl FETÖ/PDY soruşturmaları davaları adliyemizi yoğun olarak meşgul etti ve halen etmekte. Bu yönde açılan davalar var, soruşturmalarda tüm hızıyla devam etmekte. 3 savcı görevliydi bu sayı 2\'ye düşürüldü. Örgüt suçları bağlamında icra dairelerine yönelik bir takım isnat olayları vardı, soruşturmalar açıldı, davaları başladı. Pek çok uyuşturucu satıcısına yönelik soruşturmalar ve operasyonlar yapıldı, davaları açıldı. Ayrıca fırıncı, esnafa yönelik suç isnatları vardı, baskı iddiaları vardı onunla ilgili soruşturmalar tüm hızıyla sürmekte. Bu FETÖ olaylarında gereken desteği almadığımız kanaatindeyim ben kişisel olarak. İnşallah bundan sonraki süreçlerde geleceğimiz ve çocuklarımız için daha iyi daha sorunsuz refah içinde bir ülke görürüz\" diye konuştu.

Adli yıl açılış töreni, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

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