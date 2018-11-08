Çoruh'ta yakaladığı 1 metre 80 santimlik balıkla fotoğraf çektirdi

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'de Uğur Durmuş (27), Çoruh Nehri\'nde 40 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakaladı. Durmuş, \"Kuzu bu\" diyerek sevdiği balıkla fotoğraf çektirdi.

Kentte oturan Uğur Durmuş, Çoruh Nehri\'nde avlanırken dev bir balığa rastladı. Oltaya takılan 40 kilo ağırlığında ve 1 metre 80 santim uzunluğunda balığı sudan çıkarmakta güçlük çeken Durmuş, yakınlarından yardım istedi. Durmuş ve yakınlarının yardımıyla balık, uzun uğraşlar sonucu nehirden çıkarıldı. Nehir kenarına çıkardığı balığın yanına uzanıp anı fotoğrafı çektiren Durmuş, \"Kuzu bu\" diyerek yayın balığını sevdi. Balık avlamayı hobi olarak yaptığını belirten Uğur Durmuş, dev balığı komşuları arasında pay ederek dağıttığını söyledi.



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