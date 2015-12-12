Corriere della Sera: Bilal Erdoğan'ı kara para aklamakla Hakan Uzan suçladı

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında İtalya'da "kara para aklama" iddiasıyla soruşturma açılması talebinin, Cem Uzan'ın kardeşi Hakan Uzan'dan geldiğini iddia etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Bologna Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet dilekçesini sunan Avukat Massimiliano Annetta'nın ofisi, "Müvekkiliniz Hakan Uzan mı?" sorusuna, "Bunu ne doğrulayabiliriz, ne de yalanlayabiliriz" yanıtını verdi. Avukatlık ofisi yetkilisi, savcılığın şikayeti değerlendirip soruşturma başlatıp başlatmadığından da haberdar olmadıklarını söyledi. Bologna Cumhuriyet Savcılığı ise bu konudaki sorulara "gazetecilere telefonla bilgi veremedikleri" gerekçesiyle yanıt vermedi.

Cem Uzan 'Bilgim yok' demişti

İtalyan basınında geçen hafta çıkan haberlerde, "siyasi sığınmacı" statüsüyle yurt dışında yaşayan bir iş adamının, yüklü miktarda para ve silahlı korumalarla birlikte İtalya'ya yerleştiği iddiaları üzerine, Bilal Erdoğan hakkında soruşturma açılması talebiyle Bologna Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunduğu belirtilmişti.

Şikayet dilekçesinde, Bilal Erdoğan hakkındaki "kara para aklama" ve "bir grup silahlı koruma eşliğinde Bologna'ya geldiği, İtalya'ya girişlerine izin verilmemesi üzerine ise birkaç saat içinde kendilerine diplomatik pasaport temin edildiği" iddialarının soruşturulması talep ediliyordu.

Basındaki haberlerde, şikayet sahibinin kimliğini gizlemeyi tercih ettiği belirtilirken, Corriere della Sera gazetesi 4 Aralık tarihli haberinde, şikayet sahibinin "Uzan ailesinin bir ferdi" olduğunu yazmıştı.

Bu haber üzerine gözler Cem Uzan'a çevrilirken, Cem Uzan bir açıklama yaparak "Böyle bir olayla şahsen Cem Uzan olarak ilgim ve bilgim olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isterim" demişti.

"Bolognalı savcılar, dikenli bir siyasi davayla karşı karşıya kaldı"

Corriere della Sera ise bugünkü haberinde ihbar sahibi olduğunu öne sürdüğü "30 Mayıs 1967 İstanbul doğumlu Murat Hakan Uzan"ın Fransa'dan siyasi sığınma aldığını da vurguladı. Gazete "Bolognalı savcılar, dikenli bir siyasi davayla karşı karşıya kaldı" diye yazdı. Gazetenin haberinde avukat Massimiliano Annetta'nın, İtalya'nın davayı rafa kaldırması halinde AİHM ve Avrupa Adalet Divanı'na gitme olasılığını da değerlendirdiği belirtildi.