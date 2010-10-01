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CORREA, PROTESTOLARI SONA ERENE KADAR POLİSLE GÖRÜŞMEYECEK QUİTO (A.A)

01 Ekim 2010 10:13

-CORREA, PROTESTOLARI SONA ERENE KADAR POLİSLE GÖRÜŞMEYECEK QUİTO (A.A) - 01.10.2010 - Ekvador'da özlük haklarıyla ilgili protesto göterisi yapan polislerin göz yaşartıcı gaz saldırısına maruz kalan Devlet Başkanı Rafael Correa, protestolarına son vermezlerse olay çıkaran polislerle görüşmeyeceğini söyledi. Correa kaldırıldığı hastaneden yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, ''buradan devlet başkanı olarak ayrılırım, aksi halde  onlar buradan benim cesedimi çıkarırlar'' dedi. Correa, kan dökülmesinden kaçınılmasını istediği için kendisini kurtarma operasyonu için yetki vermeyeceğini de vurguladı. Ekvador Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada ise protesto sırasında bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Güvenlik Bakanı Miguel Carvajal, ölüm ve yaralanmaların Devlet Başkanı Correa'ın kaldığı hastanenin dışında meydana geldiğini ifade etti. Bu arada başkent Quito'nun Belediye Başkanı Augusto Barrera, yerel bir televizyona verdiği demeçte, protesto gösterileri sırasında kapatılan uluslararası havaalanının tekrar hizmete açıldığını söyledi.

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