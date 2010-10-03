-CORREA KONGREYİ FESHETMEKTEN VAZGEÇTİ QUİTO (A.A) - 03.10.2010 - Polislerin çıkardığı olayları rakiplerinin darbe arayışı olarak nitelendirerek kongreyi feshetmeyi düşündüğünü söyleyen Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa'nın, bu fikrinden şimdilik vazgeçtiği bildirildi. Politika Koordinasyonu Bakanı Doris Soliz, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu tür bir tedbirin şu andaki senaryonun bir parçası olmadığını" söyledi. Soliz, hükümetin, polislerin tepkisine neden olan yasaya açıklık kazandırmak için onu yeniden yazmayı planladığını da belirtti. Özlük haklarında kısıntıya gidilmesiyle ilgili yasayı protesto eden çok sayıda polisin perşembe günkü gösterisi sırasında gazlı saldırıya maruz kalan Correa, bir hastaneye sığınmış ve 10 saatten fazla süre burada mahsur kalmıştı. Rafael Correa, ayaklanmayı kendisini devirme girişimi olarak nitelendirmiş ve kongreyi feshetmeyi düşündüğünü söylemişti.