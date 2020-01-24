Corona virüsünden ölenlerin sayısı 26'ya çıktı

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Çin'de Corona virüsü salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Ülkede ayrıca 830 kişiye virüsü taşıdıklarına dair teşhis konuldu.

Devlet televizyonunda yapılan açıklamada ölü sayısının tırmandığı açıklanırken, hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısından fazlasının 80 yaşın üzerinde olduğu görüldü. Global Times gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hu Şijin "daha genç" insanların iyileşmeye başladığı konusunda haberler olduğunu ifade etti.

Virüs Çin'in yanı sıra ABD, Japonya, Meksika, Güney Kore gibi ülkelerde de görüldü. Dün Hindistan ve Vietnam'dan sonra virüsün Orta Doğu'da ilk kez Suudi Arabistan'da görüldüğü açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü için henüz acil durum ilan etmezken, ABD risk seviyesini arttırdı.