Koronavirüsü Fransa'ya da ulaştı

Çin'de 26 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsüne İngiltere'den sonra Fransa'da da rastlandı.



Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn Paris'te düzenlediği basın toplantısında, Fransa'da üç vakaya rastlandığını doğruladı.



Hastalardan birinin Bordeaux, diğerinin ikisinin ise Paris'te hastanede tedavi altına alındığını söyledi.



Öte yandan ABD'de ise bir Corona vakası daha tespit edildi. Chicago'da yaşlı bir kadının hastalandığı açıklandı. Söz konusu kişinin 13 Ocak'ta virüsün ilk kez ortaya çıktığı Vuhan'dan ABD'ye döndüğü bildirildi. Böylece ABD'deki vaka sayısı ikiye çıktı.



Virüs Çin'ın dışında Tayland, Japonya, Güney Kore, Tayvan, ABD, Singapur, Vietnam ve Suudi Arabistan'da da tespit edildi.



Çinli yetkililer şu ana dek virüsten ölenlerin sayısının 26’ya yükseldiğini, 900 kişide virüsün tespit edildiğini duyurdu.