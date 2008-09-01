Corluka Tottenham’da

Hırvat defans oyuncusu Vedran Corluka Manchester City’den ayrılıp Tottenham Hotspur ile anlaştı. 22 yaşındaki defans oyuncusu, transfer isteğini daha önce belirtmiş ve daha önce Hırvat Luca Modric’i kadrosuna katan Tottenham’ın takibine girmişti.



Corluka, İngiltere’ye 2007 senesinde Dynamo kulübünden gelmişti. City forması ile 41 maça çıkan oyuncu, Euro 2008’de de milli takımının her maçında forma giymişti.



Tottenham’ın resmi sitesine konuşan oyuncu, “Burada olduğum için çok mutluyum çünkü harika oyuncuların bulunduğu, hırsın olduğu ve en iyi arkadaşımın bulunduğu (Luca Modric) çok büyük bir kulübe geldim. Burada her gün daha da iyi geçecek.” dedi. Ayrıca kulüp tarafından transfer ücreti ve kontratın uzunluğu hakkında bir açıklama yapılmadı.