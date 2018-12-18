Çorlu'daki tren kazasında ölen baba ve oğlunun isimleri parka verildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 ay önce meydana gelen tren kazasında kaybeden Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda Sel'in ismi, Yalova'da bir parka verildi.

​Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın talimatları doğrultusunda Kazımkarabekir Mahallesi Onur Sokak’taki parkın açılışına Hakan Sel'in eşi Mısra Sel ile annesi Melek ve babası Necmettin Sel katıldı. Gelecek kuşakların yaşanılan bu olayları bilmeleri için farkındalık yarattıklarını belirten Başkan Salman, "Parklara isim veriyoruz, bu parklara isim vermenin altında yatan sebep, sadece benim ailece olan duyarlılığım değil. Çeşitli nedenlerle, özellikle genç yaşta hayatını kaybetmiş evlatlarımızın, kardeşlerimizin isimlerini biz parklara veriyoruz. Buradaki düşüncem, mantığım gelecek kuşaklarda bir bilinç, bir duyarlılık ve bu insanların neden yaşamını yitirdiğini bilmeleri ve gelecekte alınması gereken tedbirlere yönelik bir farkındalık yaratmaktır" dedi.

Mısra Sel’in mücadelesini sosyal medyadan yakından takip ettiğini belirten Başkan Salman, "Tabii beni etkileyen ise hem eşini, hem de oğlunu kaybeden Mısra Hanımın sosyal medyada verdiği savaş benim için çok önemliydi. Onun bu mücadelesini takip ettikçe, ben kendimi daha da çok sorumlu hissettim. Kadere iman etmişiz, ama yüce rabbim ‘hiç ölmeyecekmişiz gibi bu dünya için, yarın ölecekmişiz gibi öbür dünya için çalışın’ diyor. Yani kadere kendimizi bırakmamamız gerektiğini, bütün önlemleri ve tedbirleri almamız gerektiğini belirtiyor yüce rabbim. Bu kaza meydana geldiğinden beri mücadele veren Mısra kardeşimizin haklılığı maalesef yine geçtiğimiz günlerde meydana gelen tren kazasıyla ortaya çıktı" diye konuştu.

"Evlat acısını, yaşayan bilir"

"Bir evlat acısını ancak evladını kaybeden bilir" diyerek sözlerine başlayan Mısra Sel ise "Ben sözlerime bundan 5 ay önce Çorlu’da yaşanan tren kazasında kaybetmiş olduğum oğlum, eşim ve 24 vatandaşımızı sevgi, saygı ve rahmetle anarak başlamak istiyorum. Ayrıca buradan geçtiğimiz hafta yine tren kazasında kaybetmiş olduğumuz 9 vatandaşımızı da anıyorum. Parklar, çocuklar için oyun alanlarıdır. Benim çocuğum ihmaller yüzünden toprağın altındadır. Bu park tüm çocuklara armağan olsun ve bundan sonra olmayacak ihmallerde güzelce burada oynayıp, hayatlarını yaşasınlar. 5 aydır çok büyük acı çekiyorum. Bir evlat acısını ancak evladını kaybeden anneler bilir. Bu acıyı paylaşmak, bu acıya dokunmak bizlerin biraz olsun kalp yükünü hafifletmiştir. Bu duyarlılığı gösteren Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’a ve eşi Dilek hanıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İnsanlık duyarlılıktan geçiyor. Bugün benim başıma gelen, yarın umarım kimsenin başına gelmez" dedi.

Kazada oğlu ve torununu kaybeden Necmettin Sel ise "Mutlu gün demek istemiyorum, kolay değil, evladımızı torunumuzu kaybettik. Böyle olaylar umarım bir daha yaşanmaz ve gereken tedbirler alınsın artık" diye konuştu. (DHA)