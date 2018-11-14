Çorlu'daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel'e bir engel daha

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden anne Mısra Öz Sel'i, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın'ın ardından dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da Twitter'da engellendi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İsa Apaydın, Twitter'da, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasıyla tren kazasıyla ilgili 'sorumluların hesap vermeli' diyen Mısra Öz Sel'i Twitter'da engellemişti.

Dönemin ulaştırma bakanı da engelledi

TCDD Genel Müdürü Apaydın ardından anne Sel'i, dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Ahmet Arslan'ın da Twitter'da engellediği ortaya çıktı. Eski bakan Ahmet Arslan tarafından engellendiğini de sosyal medya hesabından paylaşan anne Sel, şu ifadelere yer verdi:

"Facianın olduğu dönemdeki ulaştırma bakanı..Ben TCDD genel müdürü İsa Apaydın beni neden engelledi diye düşünürken???Dönemin ulaştırma bakanının da engellediğini görüyorum. Neden? diye sormuyorum. Rahatsızlık verdim efendim “özür dilerim!”"