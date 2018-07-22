Çorlu'daki tren kazası; yayın yasağı gelmişti şimdi de habere erişim engellendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası sonrası getirilen yayın yasağının ardından, BirGün Gazetesi'nin Çorlu'daki tren faciasına ilişkin manşetine de erişim engeli getirildi.

Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Birgün Gazetesi dahil olmak üzere birçok haber sitesinin konuya yönelik haberlerine erişim engeli getirildiğini Twitter'dan duyurdu. Akdeniz, engelleme talebinin Unitek İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapıldığını kaydetti.

Ne olmuştu?

Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treni, 8 Temmuz günü, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden geçerken menfezdeki rayların altındaki toprağın yağış sonrası boşalması sonucu kaza yapmıştı. 5 vagonun raydan çıkarak devrildiği kazada 24 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Başbakanlığın 47121 sayılı yazısıyla getirilen geçici yayın yasağı, Başbakanlığın 47135 sayılı kararı ile 1 gün sonra kaldırıldı.