Çorlu'da yolcu treni devrildi: 24 kişi hayatını kaybetti!

Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treni, pazar günü saat 17.20 sıralarında Çorlu-Muratlı arasında Sarılar köyü yakınlarında kaza yaptı. 6 vagonlu trenin 5 vagonunun devrilmesi sonucunda 24 kişinin hayatını kaybettiği, 318 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kazanın olduğu alana ulaşım güçlüğünden dolayı kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Olay yerine ulaşım ancak traktör ve paletli araçlarla sağlanırken güvenlik güçleri olay yerine 5 kilometre mesafeye kimseyi yaklaştırmadı.

Olay yerine gitmek için yola çıkan Makine Mühendisleri Odası (MMO), İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ve Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) yöneticileri de olay yerine ulaşamadı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 3 yol personeli ve 2 makinist Halil Altınkaya ile Suat Şahin ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kriz masasında basın açıklaması

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, pazartesi sabahı, Çorlu Kaymakamlığında oluşturulan kriz masasında basın açıklaması yaptı.

Ulaştırma Bakanı Arslan, tren kazasına dair "Elbette eksiklik varsa ortaya çıkacaktır ancak şunu ifade etmeliyim bu tip projelerde belli yıllara sari yapılan teknik kontroller, geometrik kontrolleri var. En son yılda bir kez yapılması gereken kontroller nisan ayında, yakın bir zamanda yapılmış.” dedi.

Arslan şöyle devam etti: "Yol boyunca tren teşkil elemanlarımız ve şeflerimiz kontrollerini yapar ilgili mercilere bildirir. 8 Temmuz'da 10.40 itibarıyla 07.00 trenimiz bu yolu kullanmıştır ancak daha sonra 14.20 ile 15.10 arası metrekareye saatte 32 kilogram yağmur düşmüş, bu da oradaki menfezde olağanüstü şişmeye, zira zemin sürekli aldığı yağış nedeniyle suya doygunluk nedeniyle olağanüstü şişkinlik olmuş. Tren raylarıyla menfez arasındaki malzemeyi götürmesi sonucu boşluk oluşturmuş, tren raydan geçtiği sırada zira raylar, traversler normal yoldaki gibi gözükmüş, makinistler tarafından görülme şansı yok. Lokomotif hattan geçtikten sonra oradaki boşluk anlaşılmış, lokomotif ve birinci vagon yoldan çıkmadan devam etmiş, birinci vagon dray etmiş yani yoldan çıkmış ancak mevcut pozisyonunu korumuş, diğer vagonlar menfezi geçmekle yan yatmışladır.”

Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ise arama kurtarma çalışmalarının pazartesi sabahı 06.00 itibariyle tamamlandığını duyurdu. "Kaza sonucunda 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastanede müracaatı gerçekleşen vatandaşlarımızın müşahadeleri ve gerekli tedavileri de devam etmektedir. Hasta yakınları Sağlık Bakanlığımızın 184 numaralı telefon hattından hastanedeki yakınlarının durumları ile ilgili bilgi alabilirler. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet temenni ediyoruz. Yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." diyen Akdağ, Bir gazetecinin, "Kaza ile ilgili gözaltı işlemi olup olmadığı" sorusu üzerine "Savcılığın gerekli çalışmayı yaptığını" bildirdi.

Hastanelere 318 yaralı başvurdu

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da, kazanın ardından hastanelere 318 yaralının başvurduğunu belirterek, "Bu müracaatlardan 194 tanesi ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. 124 hastamız şu anda müşahede ve tedavi altında. Durum bu, yaralı sayısı bu. Tüm milletimize geçmiş olsun. Ölenlere, hayatını kaybedenlere Cenabıhaktan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Yaşamını yitirenlerin isimleri açıklandı

Trenin kalkış noktası olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesi belediyesi, sosyal medya hesabından ölenlerin isimlerini açıkladı.

Listeye göre ölenlerin 12'si Uzunköprü, 2'si Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi, 4'ü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, 3'ü Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ve 2'si İstanbul nüfuslarına kayıtlı.

Kazada yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle:

Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin, Ömer Alperen Can, Seyfi Ergül, Zübeyde Seven, Gani Kartal ve Rubize Kartal.