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Çorlu'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yılbaşı öncesinde operasyanlarını sıklaştıran polis, 3 işyerine düzenlediği baskında, 70 litre şişelenmiş sahte içki ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı

21 Aralık 2018 23:00

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, yılbaşı öncesinde operasyanlarını sıklaştıran polis, 3 işyerine düzenlediği baskında, 70 litre şişelenmiş sahte içki ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki yapıldığı tespit edilen ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Baskınlarda, adreslerde toplam 70 litre sahte içki ele geçirildi. İşyeri sahipleri B.B., Z.G. ve C.G. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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