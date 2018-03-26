T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çorlu'da uyuşturucu ticaretine 8 tutuklama

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheli tutuklandı

26 Mart 2018 16:16

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, polisin sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheli tutuklandı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi\'nde sokaklarda uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine, belirlediği şüphelileri, 45 gün süren teknik ve fiziki takibe aldı. Uyuşturucu satıcılarının polise yakalanmamak için uyuşturucuyu çöp kutusu yanlarına, tuğla altına veya çatı saçaklarına sakladıkları, müşterilerine uyuşturucuları metruk evlere bırakarak sattıkları belirlendi.
Polis, şüphelilerin bulunduğu evleri tespit ederek düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 8 şüpheli, \'uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak, nakletmek\' suçlarından tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLU Tekirdağ DHATEKİRDAĞEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup AmirliğiHıdırağa MahallesiUyuşturucuPolisEmniyettekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24