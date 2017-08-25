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Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda kokain, eroin, bonzai, uyuşturucu haplar ele geçirilirken, 4'ü kadın 28 kişi gözaltına alındı

25 Ağustos 2017 20:10

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda kokain, eroin, bonzai, uyuşturucu haplar ele geçirilirken, 4\'ü kadın 28 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Hıdırağa Mahallesi\'nde uyuşturucu satıcılarını belirledi. Polis, bugün belirlediği 26 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek arama yaptı. Evlerin çatılarına da çıkan polis; çatıya atılan çanta ve bir şüphelinin ayakkabısının içinde olmak üzere toplam 180 gram eroin, 535 gram bonzai, 50 gram kokain, bin adet uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği belirtilen yüklü miktarda para ele geçirdi. Operasyonlarda 4\'ü kadın 28 şüpheli gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Operasyonun bir polis memurunun göğsüne taktığı kamera ile saniye saniye görüntülendiği görüldü.

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