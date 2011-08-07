-ÇORLU'DA TRAFİK KAZASI: 9 ASKER YARALI TEKİRDAĞ (A.A) - 07.08.2011 - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki kazada çarşı izninden dönen 9 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Şener İşseven'in kullandığı 59 PC 133 plakalı minibüs ile Mehmet Çiğdem'in kullandığı 59 EY 823 plakalı otomobil askeri havaalanı kavşağında çarpıştı. Kazada minibüs yan yatarken içinde bulunan ve çarşı izninden döndükleri belirtilen 9 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Çorluk Askeri Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.