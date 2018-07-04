Çorlu'da tefeci operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8\'i, tutuklandı.

​Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, \'Tefe karşılığı para vererek, tefe karşılığı vadesinden önce çek kırarak müştekileri kendilerine borçlandırdıkları, bu borca istinaden senet imzalattıkları, borçlarını ödemeleri için baskı ve tehdit uyguladıkları, borçlarını ödeyemeyen müştekilerin yine baskı ve tehdit ile mal varlıklarına el koyduklarını belirlediği suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler için yakalama kararı çıkardı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, eş zamanlı yaptığı baskınlarla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden H.E., B.Ş., N.T., Ö.K., Ö.K., A.K., M.Y., F.T. tutuklanırken, A.E. ile M.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında bazı kişilerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.