Çorlu'da kurbanlıklar çocukların gözü önünde kesildi

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, kurbanlıklar çocukların gözleri önünde kesildi. Çocuklar bu anları cep telefonları ile görüntüledi.

Çorlu\'da kurban kesimilerinin yapıldığı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'ne ait mezbahada yoğunluk yaşandı. Çorlu Belediyesi de kalabalık nedeniyle mezbahanın yanı sıra halk pazarlarını kesim için açtı. Bayram namazının ardından gelenler pazar yerinde çocukların önünde kurban kesti. Bazı çocuklar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kadınlar ise pazar yerinde kesilen hayvanları parçalama işlemini yaptı.

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