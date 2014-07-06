Çorlu’da kimya fabrikasında yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Dumanı fark eden güvenlik görevlisi, hemen itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

AA’nın haberine göre, İtfaiye ekiplerinin, kısa sürede deponun tamamını saran yangına müdahalede yetersiz kalması üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden ve çevre ilçelerden takviye istendi.

Kimyasal maddeler nedeniyle zaman zaman patlamaların meydana geldiği fabrikadaki yangın, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.