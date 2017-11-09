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Çorlu'da hastaneye sığınan çift, otele yerleştirildi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 3 gün önce, kızı ve damadı tarafından evden atıldığını söyleyip, Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sığınan kanser hastası 58 yaşındaki Mahmut Fuçucuoğlu ve eşi, Kaymakamlık tarafından otele

09 Kasım 2017 21:21

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde 3 gün önce, kızı ve damadı tarafından evden atıldığını söyleyip, Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne sığınan kanser hastası 58 yaşındaki Mahmut Fuçucuoğlu ve eşi, Kaymakamlık tarafından otele yerleştirildi.
Çorlu\'da yaşayan 2 çocuk babası Mahmut Fuçucuoğlu\'nun Cemaliye Mahallesi Dereiçi Sokak\'taki evi selde hasar görünce, oturulamaz raporu verilip, belediye tarafından 6 ay önce yıkıldı. Hastalığı nedeniyle çalışamayan Fuçucuoğlu, eşi Gönül Fuçucuoglu ile birlikte evli kızının yanına yerleşti. Fuçucuoğlu, 3 gün önce damadı ve kızının kendilerine bakamadıklarını belirtip sokağa attıklarını iddia ederek Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne sığındı.
Olayı öğrenen İlçe Kaymakamı Levent Kılıç\'ın talimatıyla, çift bir otele yerleştirildi. Fuçucuoğlu çiftinin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyen Kaymakam Kılıç, \"Basının bize haber vermesiyle emniyet mensuplarımıza talimat vererek, aile hastaneden alınıp bir otele yerleştirildi. Sonrasında gerek Aile Sosyal Hizmetler Vakfı, gerekli çalışmaları yaptı. Aşevinden yemek verilmesi sağlandı. Aynı zamanda bu aileye ev bulunup, eşyalarının tedarik edilmesi ile ilgili olarak çalışma yapılabilir. Tabi aile ile ilgili olarak yardımsever bir çok aile, bizleri arayıp yardım etmek istediğini müdürlüğümüze bildirdi. Arkadaşlarımız ilgileniyorlar\" dedi.
Kaymakam Kılıç\'a teşekkür eden Mahmut Fuçucuoğlu ise \"Herkesten Allah razı olsun. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi oradan alıp, buraya yerleştirdi. Bize yardımcı olmak isteyen hayırsever işadamları ve vatandaşların olduğunu öğrendik, onların desteğine ihtiyacımız var, hepsine teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

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