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Çorlu'da 5 köpek ölü bulundu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki boş arazide, telef olmuş 5 sokak köpeği bulundu

20 Mart 2018 17:13

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesindeki boş arazide, telef olmuş 5 sokak köpeği bulundu. 
Çorlu\'nun Yenice Mahallesi\'ndeki boş bir arazide telef olmuş köpekleri gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü\'nden bölgeye giden veteriner, ölen 5 köpek üzerinde inceleme yaptı. İncelemede köpeklerin vücutlarında herhangi bir ize rastlanılmadı. Köpekler daha sonra kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi\'ne götürüldü. Köpeklerin bölgede bulunan zehirli su ya da yiyecekleri yemeleri sonucu telef olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
Çorlu Doğa ve Hayvan Severler Derneği Başkanı Gönül Sönmez, telef olan köpeklerin durumlarını takip ettiklerini belirterek, \"Konunun takipçisi olacağız. Kesin ölüm nedenlerini henüz bilmiyoruz\" dedi.

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