Çorlu tren kazasının bilirkişisi, Pamukova faciasının heyetinde yer almış, ardından bakanlıkta danışman olmuş!

Televizyon ekranlarında "başarılı bir menfez" olarak anlattığı 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu tren kazasının bilirkişisi Prof. Dr. Mustafa Karaşahin, 2004’te meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği Pamukova tren faciasının dakurulunda yer aldığı öğrenildi. Ardından 2005 yılında Ulaştırma Bakan Danışmanlı görevine getirildiği bilinen Karaşahin'in ticari ilişkileri olduğu ielri sürüldü.

Pamukova ’dan Çorlu’ya

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre Çorlu’da incelemelerde bulunmasının ardından faciayı aşırı yağış sonucunda menfezde dengeyi sağlayan dolgunun erozyonu olarak açıklayan Karaşahin, “135 yıldır fonksiyonunu yerine getirebilen başarılı bir menfez. Küresel ısınma kaynaklı mevsim değişikliklerinden ani sağanak yağışlar ortaya çıkabiliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Karaşahin’in geçmişte yaşanan kazalardaki rolü, Ulaştırma Bakanlığı’ndaki görevi, bir dönem bakanlıkla kurduğu ticari ilişki ve aldığı projelerdeki görevler dikkat çekti. Çorlu’daki faciayı ‘doğal’ olaylara bağlayan Karaşahin’in geçmişte de Pamukova’da 41 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasını aklayan heyette yer aldığı belirlendi. 22 Temmuz 2004’te hızlandırılmış trenin Pamukova’da yaptığı kazada, faciayı soruşturmak için oluşturulan ve dolaylı bir şekilde makinistleri suçlayarak TCDD yönetimini aklayan “Bağımsız Bilim Kurulu”nda yer alan Karaşahin, o tarihin ardından bakanlıkta hızla yükseldi.

O hattın da danışmanı

2005-2012 yılları arasında Ulaştırma Bakan Danışmanı olarak görev yapan Karaşahin, 2009-2013 yıllarında da Yüksek Hızlı Tren İşletmesi Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2013’ten itibaren Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu üyesi olan Karaşahin ayrıca 2012-2014 yılları arasında Çorlu faciasının meydana geldiği Trakya Demiryolu Hattı Yenileme Projesi’nde danışmanlık hizmeti verdi. Karaşahin’in ayrıca Ulaştırma Bakanlığı ile bir dönem ticari ilişki içinde de olduğu tespit edildi. Cumhuriyet'in 9 sene önce “Bakanlığın ilginç işbirliği” başlığı ile duyurduğu ve Karaşahin ile Pamukova faciasını aklayan bilim adamlarının kurduğu Raylı Ulaşım Sistemleri Derneği’nin üyelerinin Bakanlık ile ticari ilişkileri olduğunun bakanlık tarafından itiraf edilmesine karşın halen bilirkişi görevini sürdürmesi de dikkat çekti.

Kaygıyla karşıladık

Prof. Karaşahin’in Çorlu tren faciasında bilirkişi olarak görev almasını gazetemize değerlendiren Birleşik Taşımacılar Sendikası (BTS) Genel Başkanı Hasan Bektaş, durumu kaygıyla karşıladıklarını dile getirdi. Bektaş, “Hoca’nın daha önce Pamukova’daki tren kazası için verdiği raporu unutmadık. Artık iş öyle bir yere geldi ki bir olayla ilgili 10 farklı kişiden istendiğin gibi 10 farklı rapor almak mümkün oldu. Oysa burada 25 kişi yaşamını yitirdi” dedi. Pamukova tren faciasındaki gibi olayı tam anlatmayan raporların çıkacağı endişesi yaşadıklarını ifade eden Bektaş, davanın takipcisi olduklarını da sözlerine ekledi.