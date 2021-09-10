Çorlu tren kazası davasında ailelerin avukatı Şahinkaya: Davanın kritik bir noktasındayız ancak ciddi bir engelleme ile karşı karşıyayız

Çorlu tren kazasında davasında ailelerin avukatı Onur Şahinkaya, "Açılan davada 8 celse geride kaldı. Keşif yapıldı ve bilirkişi raporları alındı. Ancak asıl sorumluların yargılanması için soruşturmada bir arpa boyu yol gidilemedi. Davanın kritik bir noktasındayız ancak ciddi bir engelleme ile karşı karşıyayız" dedi.

Çorlu tren kazasında yaşamını yitirenlerin aileleri ve avukatları İstanbul Barosu Kültür Merkezi'nde dava sürecine ilişkin açıklama yaptı.

"3 yıl geçti 3 yılda sadece bizim acılarımız"

Oğlu Oğuz Arda Sel'i (9) kaybeden Mısra Öz, şöyle konuştu:

"Bugün 1160'ıncı gün. 3 yıl geçti. 3 yılda ne geçtiğine bakacak olursak, sadece bizim acılarımız geçmedi. Hayat herkese aynı şekilde devam ediyor. Devlet Demir Yolları’nda terfiler alıyor genel müdür yardımcıları. Bir gecede bir imzayla görevlerinden alınıp yerlerine başkaları geliyor. Devlet Demir Yolları’nda liyakatsizlik hala olduğu gibi devam ediyor. Çorlu’da 25 kişi can verdi. Çorlu'dan sonra Ankara'da 9 kişi can verdi. Biz Çorlu aileleri olarak bu kadar ses getirdiğimiz için bu katliamların bir nebze dikkate alındığını düşündük. Ama bunun karşılığı, bizim sesimizi yükseltmemiz değil, adaletin gerçek sorumlularını yargı önüne çıkartıp hesap sormasıyla olabilecek bir şeydir. Aileler yıkıldı. Bir tanecik evladım gitti. Aileler paramparça oldu. Anne babalar evlatsız kaldı. Bir sürü yaralı insan kaldı. Hem gönülden hem fiziksel. Bunun boyutunu defalarca anlatmak bizim giden canlara ve yaralılara olan borcumuz."

"Ciddi bir engelleme, fiili blokajla karşı karşıyayız"

Avukat Onur Şahinkaya ise davanın hukuki sürecine ilişkin bilgi paylaştı. Şahinkaya, açıklamasında şunları söyledi:

"Öyle bir noktadayız ki davanın başından beri ileri sürdüğümüz bütün sorumluluklar bu davada belgeleriyle ortaya çıkmış durumda. Ancak ciddi bir engelleme, fiili blokajla karşı karşıyayız. Burada bütün toplumu ilgilendiren bir meseleyle karşı karşıyayız. Evet canlar gitti, sorumlular hesap vermeli ama bu kamu hizmeti de düzeltilmeli. Bütün toplumun can güvenliği söz konusu" dedi.

"Soruşturmada bir arpa boyu yol gidilemedi"

"Keşif yapıldı ve bilirkişi raporları alındı. Ancak asıl sorumluların yargılanması için soruşturmada bir arpa boyu yol gidilemedi. Aradan geçen 3 yıla rağmen savcı Galip Yılmaz Özkurşun tarafından tefrik edilen soruşturma dosyasında bir bilirkişi raporu almak dışında kayda değer hiçbir işlem yapılmamış, TCDD 1. Bölge yöneticilerinin ve üst makamların hiçbirinden ifade alınmamış, ailelerin ve avukatların tüm şikâyet, baskı ve taleplerine rağmen sorumluların tespiti yönünde hiçbir adım atılmamıştır. Üç yıl içerisinde toplanan tüm deliller ve alınan raporlar göstermiştir ki; Genel Müdür İsa Apaydın’dan başlayarak TCDD koltuklarını işgal edenler görevlerini yerine getirmedikleri için bu katliam gerçekleşmiştir."

"Sorumluların derhal tespiti bu ülkenin acılı ailelere ve yaralılara bir borcudur"

"Yürüyen dava ve halen süren soruşturmanın en can yakıcı noktası ise savcılığın dosyanın delillerini zaten kazaya sebep olan TCDD’den istemeye devam etmesidir. Görevi kötüye kullanma ve adil yargılamayı engellemeye teşebbüs suçları nedeniyle şikâyet edilen ve mahkeme tarafından da ihbar edilen savcılığın, bir an evvel yetkilerini kullanmaya başlaması, TCDD makamlarında arama-el koyma işlemi yaparak, kazanın sebeplerine ve sorumluların tespitine ilişkin delilleri elde etmesi gerekmektedir. Adli makamlar, ellerindeki imkanları kullanmamaktadır. Soruşturmanın ivedilikle tamamlanarak tüm sorumluların derhal tespit edilmesi ve yargı önüne çıkarılmaları hem yasal bir zorunluluk hem de bu ülkenin acılı ailelere ve yaralılara bir borcudur."

Mağdur ailelerin tek talebi: Adalet

"8 Temmuz 2018 tarihinden bu yana yakınlarını kaydeden aileler ve yaralılar tek bir şey talep etmektedir: Adalet. Bu soruşturma ve yürüyen davada adalet ise onlarca delille ortaya konulduğu gibi TCDD koltuklarını işgal eden tüm sorumluların tespit edilerek yargı önüne çıkarılması ve 25 kez olası kastla ölüme sebebiyet vermekten ve 297 kez olası kastla yaralanmaya sebebiyet vermekten ceza almaları ile sağlanacaktır."

Haklarında dava açılması talep edilen isimler

Avukat Şahinkaya, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin savcılığa haklarında dava açılması için ihbar ettiği TCDD sorumlular listesini de açıkladı:

-Genel Müdür İsa Apaydın

-Genel müdür yardımcıları; İsmail Çağlar, İsmail H. Murtazaoğlu, Mustafa Çavuşoğlu

-AR-GE/DERY Daire Başkanı Erol Tuna Aşkın

-Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetimi Müdürü Cemal Yaşar Tangül

-TCDD Demiryolu Bakım Dairesi Başkanı Fahrettin Yıldırım

-TCDD İnsan Kaynakları Daire Başkanı Korkmaz Koçer

-TCDD Demiryolu Yapım Daire Başkanı Başar Kahraman

-DATEM İşletme Müdürü Güven Kandemir

-TCDD Demiryolu Modernizasyon Daire Başkanı Hasan Hüseyin Güney

-TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt

-TCDD Taşımacılık A.Ş. G.M Yardımcısı Erol Arıkan

-TCDD Taşımacılık A.Ş. Yolcu Daire Başkanlığı Erol Aslan

-TCDD 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan

-TCDD 1. Bölge Müdür Yardımcısı Muammer Levent Meriçli

-TCDD 1.Bölge Müdür Yardımcısı Halil Korkmaz

-TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu

-TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müd. Yrd. Levent Kaytan

-TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müd. Yrd. Nizamettin Aras-Demiryolu Bakım Servis Müdür Yardımcısı Vekili Mehmet Özekmek

-Demiryolu Bakım Servis Müdür Yardımcısı Vekili Ali Başpınar

-Devlet Demir Yolları İşletmesi Yönetim Kurulu’nun 27.06.2008 tarih ve 11/132 sayılı kararında ve 02.06.2010 tarih ve 11/78 sayılı kararında imzası bulunan: Süleyman Karaman, Talat Aydın, Şükrü Kutlu, Ümit Ulvi Canik, Veysi Kurt ve İsa Apaydın.

Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan Tren kazasının 8'inci duruşmasında savcı, TCDD 1. Bölge Müdürü ve üst düzey yöneticileri hakkında yürütülen dosyanın akıbetinin sorulmasını ve yeniden keşif yapılmasını istemiş, mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 25 Ocak 2022'ye ertelemişti. (ANKA)