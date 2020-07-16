Çorlu tren katliamı davasında 2 yıl sonra keşif yapılıyor

Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen 7’si çocuk 25 kişinin öldüğü tren faciasına ilişkin bugün olay yerinde bilirkişi heyeti, keşif incelemesi yapılıyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili 4 sanığın yargılandığı davanın 25 haziran'da görülen beşinci duruşmasında katliamın yaşandığı yerde keşif yapılmasına karar verildi.

Aileler, tren ile gelen keşif heyetini "Hak, hukuk, adalet", "Kaza değil cinayet" sloganlarıyla karşıladı ve tepki gösterdi.

Kazada yakınlarını kaybeden ailelerin keşif alanına alınmadığı bildirildi.

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