Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden Mısra Öz: Facia ayrı, sonrası apayrı!

T24

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşini kaybeden Mısra Öz’ün adalet çağrısı devam ediyor. "Facia ayrı, sonrası apayrı" diyen Öz, faciaya sebep olanların da, üstünü örtmeye çalışanların da 'yargılanacağını' söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen ve 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, 'kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu' bulunan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yaşanan faciada oğlunu ve eski eşini kaybeden Mısra Öz, yaptığı açıklamada hazırlanan bilirkişi raporundaki bilgilerin birbirini tutmadığını söyleyerek facianın unutturulmaya çalışıldığını söyledi. Öz, "Aklı mantığı olan ve raporu gören herkes aynı şeyi düşünüyor.Önce bu trende kaç kişi vardı? Söylenenler, yazılanlar birbirini tutmuyor. Facianın da, yaşanmasına sebep olanların da, raporun da elle tutulan bir yanı YOK! Konuşulacak çok şey var" ifadelerini kullandı.

Öz'ün sosyal medya hesabından #Kazadeğilcinayet etiketiyle yaptığı açıklamalar şöyle: