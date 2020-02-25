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Çorlu tren faciasına karşı 'Adalet Nöbeti'ne katılan Barış Atay'a soruşturma

3’ü avukat 7 kişi hakkında dava açıldı

25 Şubat 2020 21:28

Çorlu tren faciasında yakınlarını kaybedenlerin, 12 Haziran’da Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde  yaptığı ve polisin müdahale ettiği 'Adalet Nöbeti’nin ardından 3’ü avukat 7 kişi hakkında dava açıldı. Ölenlerin ailelerine AYM önünde destek veren Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay hakkında da soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Duvar'ın haberine göre; söz konusu eylemde polisin ailelere yönelik müdahalesine tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay hakkında da soruşturma açıldı. Soruşturmanın, Parlamenterler Soruşturma Bürosu tarafından yapılacağı öğrenildi.

“Toplantı ve Gösteri Yürüşünde Görevlendirilenlerin Görevlerini Yapmalarına Engel Olma” suçlamasıyla haklarında dava açılan 3’ü avukat 7 kişi, 4 Mart tarihinde Ankara 50’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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