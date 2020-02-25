Çorlu tren faciasına karşı 'Adalet Nöbeti'ne katılan Barış Atay'a soruşturma

Çorlu tren faciasında yakınlarını kaybedenlerin, 12 Haziran’da Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde yaptığı ve polisin müdahale ettiği 'Adalet Nöbeti’nin ardından 3’ü avukat 7 kişi hakkında dava açıldı. Ölenlerin ailelerine AYM önünde destek veren Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay hakkında da soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde 7’si çocuk 25 kişinin öldüğü tren kazasında yakınlarını kaybedenlerin 12 Haziran 2019’da Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde tutmak istediği ‘Adalet Nöbeti’ne polis izin vermedi ve nöbet tutmak isteyenlere müdahale etti. ‘Adalet’ talebiyle yapılan eylemin ardından kazada yakınlarını kaybedenlerin de aralarında bulunduğu 3’ü avukat 7 kişi hakkında dava açıldı.

Duvar'ın haberine göre; söz konusu eylemde polisin ailelere yönelik müdahalesine tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay hakkında da soruşturma açıldı. Soruşturmanın, Parlamenterler Soruşturma Bürosu tarafından yapılacağı öğrenildi.

“Toplantı ve Gösteri Yürüşünde Görevlendirilenlerin Görevlerini Yapmalarına Engel Olma” suçlamasıyla haklarında dava açılan 3’ü avukat 7 kişi, 4 Mart tarihinde Ankara 50’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.