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Ekonomi

Çorlu mezbahasında 'sersemleterek' kesim başladı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyon liraya yeniden modernize ettiği Çorlu mezbahasında hayvanlar, başlarına basınçlı hava püskürtülerek sersemletildikten sonra kesilmeye başlandı

08 Eylül 2017 19:38

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi\'nin 2 milyon liraya yeniden modernize ettiği Çorlu mezbahasında hayvanlar, başlarına basınçlı hava püskürtülerek sersemletildikten sonra kesilmeye başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, mezbahanın Trakya Bölgesi\'nin en güvenli ve kalitesi haline geldiğini söyledi.
Hıdırağa Mahallesi\'nde bulunan Çorlu Belediye Mezbahası, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nin 2 milyon liralık desteğiyle yeniden modernize edildi. Basın mensuplarına mezbahayı gezdiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, hayvanların başlarına basınçlı hava tutularak sersemletildiğini ve daha sonra kesime alındığını söyledi. Çorlu mezbahasının yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirten Albayrak, \"Bu mezbaha artık yenilenmesi gerekiyordu. Buranın mutlaka modernize edilmesi gerekiyordu. Buraya, yaklaşık 2 milyon liralık bir yatırım yaparak, burayı Trakya Bölgesi\'nin en güvenli ve kalite mezbahası haline getirdik. Çalışmalarımız devam ediyor ve Çorlu için bu gerekliydi. Bu mezbaha modernize edilirken büyük baş hayvanların hırpalanmadan, zedelenmeden, kolay bir şekilde kesilmesi için yeni bir sistemi hayata geçirdik. Hayvanı önceden kafasına hava vererek, sersemleterek kesim işlemini gerçekleştiriyoruz. Böylece, hayvan kesim sırasında ne kendisine, ne de kesim görevlilerine zarar veremiyor. Bu çok daha güzel bir sistem \"dedi.
Mezbaha görevlisi Sait Öztürk de kesimlerin daha kolay hale geldiğini ifade ederek, \"Hayvanın hırçınlanmasında, bağlanmasında kesen kasapta zorluk çekiyordu. Şimdi ise sersemletme yönteminde hayvan da kesiminde zorlanmıyoruz\" şeklinde konuştu.

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