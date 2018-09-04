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Çorlu İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı

Mehmet YİRUN/ÇORLU, (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi Jandarma Komutanı Üsteğmen Selim Ö

04 Eylül 2018 20:12

Mehmet YİRUN/ÇORLU, (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi Jandarma Komutanı Üsteğmen Selim Ö., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alındı.
Jandarma Genel Komutanlığı\'na yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Tekirdağ\'ın Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Selim Ö., İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler Selim Ö.\'nün evinde arama da yaptı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 

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