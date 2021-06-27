Çorlu'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Tekirdağ’da sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 22'ye yükselirken, 6 kişi ise hayatını kaybetti. 16 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 2 gün önce sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, hastaneye başvuranların sayısında da artış yaşandı.

2 şüpheli tutuklandı, 3 şüphelinin sorgusu sürüyor

Sahte içkiyle ilgili dün emniyette işlemleri tamamlanan ilçede büfe işleten Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki diğer şüpheliler, K.U., M.D. ile C.G.’nin ise sorguları devam ediyor. (DHA- İHA)