Çorlu ailelerinden Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmasına tepki: Hesap vermek yerine hepsi terfi etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na eski Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan'ın atanmasına Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden aileler tepki gösterdi.

Çorlu Tren Katliamı Aileleri'nin twitter hesabından yapılan açıklamada Elvan’ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Paylaşımda “2013 - 2015 yılları arasında Ulaştırma Bakanıydı. Sözde yenileme çalışması yaptırdığı Trakya Demiryolları hattında, Çorlu'da 25 canımız katledildi... Hesap vermek bir yana şefinden, müdürüne, Genel Müd. Yardımcısından bakanına (@lutfielvan) hepsi terfi etti" denildi.

Kazada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Sel Öz de twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepkisini dile getirdi.

Mısra Öz, “İnsanlar öle dursun. Nasıl olsa bu liyakat sistemi ile bir yerlere bakan olunur. Tedbirsizlikten ölür, açlıktan ölür, cinayetten ölür.. Ölür ölür dururuz. Ulaştırma bakar. Ekonomi bakar. Adalet bakar. Bakan ya isimleri anca öyle bakarlar. Trene bakar gibi.” ifadelerini kullandı.