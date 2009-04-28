Çorlu ADD ve ÇYDD Ergenekon araması sona erdi

Ergenekon soruşturması kapsamında, Çorlu'da Atatürk Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde (ÇYDD) ile Tekirdağ Memleketim Derneği'nde sürdürülen arama çalışmaları sona erdi.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Salih Omurtak Caddesi Gür Kılıçoğlu İş Merkezi'ndeki ADD, Vakıf İş Merkezi'ndeki ÇYDD şubesi ile aynı caddedeki Tekirdağ Memleket Sevdalıları Derneği'ninde saat 20.30 sıralarında başlattıkları arama çalışmalarını tamamladılar.



Polis ekipleri, ADD Çorlu Şubesi'nde çok sayıdaki CD'ler ve yaklaşık 300 sayfalık yazılı evrak ile bilgisayar harddisklerine, Tekirdağ Memleket Sevdalıları Derneği'ndeki 2 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda evraka ve ÇYDD'de de bilgisayar ve üye kayıtları ile çok sayıda evrağa el koydular.



Her üç dernekte aramayı tamamlayan polis, imzaladığı tutanakların birer nüshasını dernek yöneticilerine teslim etti.



ADD Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Hakan Dedeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ADD'nin Trakya bölgesinde 70'e yakın şubesi bulunduğunu söyledi.



Dedeoğlu, Atatürk'ten, çağdaşlıktan ve demokrasiden yana olan Trakya bölgesinde, böyle bir arama yapılmasının üzüntü verici olduğunu söyledi.



Dedeoğlu, eğitim düzeyi yüksek olan Trakya halkının, hukuka, demokrasiye ve devletine bağlık noktasında geri adım atmayacağını vurguladı.



17 Mayıs'ta yapılacak mitingle ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirten Dedeoğlu, "Atatürkçülük'ten ve çağdaşlıktan yana olan insanlar biraraya gelerek bütünlük oluşturacak. Bu bütünlüğü kimse bozamayacak" dedi.

