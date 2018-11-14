Corbyn: Koşullarımızı karşılamazsa Brexit'e karşı oy veririz

Celal Sönmez / Londra, 14 Kasım (DHA) - Birleşik Krallık\'ta ana muhalefetteki İşçi Partisi\'nin lideri Jeremy Corbyn, hükümetin AB Komisyonu ile üzerinde anlaştığı Brexit anlaşmasının aradıkları koşulları karşılamaması ve bu anlaşmanan ülke için iyi olduğundan kuşku duymaları halinde \"karşı oy\" kullanacakları uyarısı yaptı.

Corbyn, \"Bize sunulduğunda ne üzeinde anlaşmaya varıldığının detaylarına bakacağız. Ancak bu müzakerelerin nasıl yürütüldüğüne baktığımızda, ülke için iyi bir anlaşma olması olası değil\" dedi ve ekledi:

\"İşçi Partisi başından bu yana, istihdamı ve ekonomiyi destekleyen, standartları ve korumaları garanti altına alan bir anlaşmaya gereksinimimiz olduğu konusunda açık. Eğer bu anlaşma bizim 6 koşulumuzu karşılamaz ve tüm ülke için çalışmazsa biz de buna karşı oy kullanırız\" dedi.