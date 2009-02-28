Çorba içene Avea görüşmesi bedava!

Avea’nın 55 liraya sınırsız görüşme imkânı veren kampanyası, farklı buluşlarla birleşince GSM sistemini neredeyse kilitlenir hale getirdi.



Tempo24 / Eyüp Erdoğan



Avea’nın yeni uygulamaya koyduğu 55 liralık her yöne sınırsız arama tarifesi, uyanık girişimcilerin fırsattan yararlanmaya başlamasıyla tam bir iletişim krizine dönüştü. Yeni tarifeden hat alan bazı işyerleri, “Bu lokantadan çorba içene telefon konuşması bedava” benzeri kampanyalar yapmaya başlayınca Avea’dan diğer GSM operatörlerini aramak imkânsız hale geldi. Şu anda Avea aboneleri diğer operatörlere ait bir numarayı aramaya kalktıklarında üst üste “Şebeke meşgul” yanıtını alıyor.



Avea Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Bölümü’nden Pınar Kaya, yaşanan sıkıntıyla ilgili Tempo24’e şu açıklamayı yaptı: “Bu kampanya çok talep gördü. Kampanyamız 10 bin dakikayla sınırlı. Çünkü bu rakamlara çıkıldığında ticari kullanımdan şüphelenmek gerekiyor. Bizim şebekemiz içerisinde birbiriyle sınırsız konuşanlar vardı ve onlar halen buna devam edebiliyor. Yeni kampanyamız sonrasında diğer operatörler yönüne o kadar büyük bir talep oldu ki bir tıkanma yaşandı. Bu beklenmedik bir talep büyüklüğüydü. Dolayısıyla bizim diğer operatörlerle birlikte, operatörler arasındaki bu kapıları genişletmek için çalışma başlattık. Onlar da bu konuda bizimle birlikte işbirliği yapıyorlar.



‘Birkaç gün içerisinde düzelme bekliyoruz’



Birkaç gün içinde burada bir rahatlama olacağını öngörüyoruz. Diğer taraftan ticari kullanım konusu var. ‘Gel burada yemek ye, telefon görüşmen bedava’ gibi enteresan buluşlar da olmuş. Mesela ‘Telefon görüşmesi bir lira’ gibi uygulamalar yapılıyor. Yani hatlar üçüncü kişilere ticari olarak da kullandırılıyor. Biz bunları tespit edebiliyoruz. Bu konuda gereken aksiyonları almaya başladık. Hukuki çalışmalara da başladık.



‘Depremde de böyle olmuştu’



Arama yapmayı deneyen aboneler şebeke meşgul yanıtını alınca üst üste yeni denemeler yapınca hatlar daha da kilitleniyor. Yani deprem tecrübesinde yaşadığımız şebeke yoğun sıkıntısının bir benzeri yaşanıyor. Bu olay genellikle aramaların yoğun olduğu belirli saatlerde yaşanıyor. Türkcell ve Vodafone bu teknik kapıların genişletilebilmesi için bizimle beraber çalışma yapıyor.”



Kaya, aramaların düzelmemesi ve usulsüz kullanımın yoğunlaşması halinde her yöne sınırsız arama imkanı veren tarifelerine istemi tıkamayacak bir sınırlama getirebileceklerini açıkladı.

