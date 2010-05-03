Çorap üretiminde Türkiye 2. sırada

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Öztürk, Türkiye'nin çorap sektöründe üretim bakımdan 7 bin direkt çalışanı yan sanayi ve hizmet sektörüyle birlikte 11 bin çalışanı bulunduğunu, 2009 yılı rakamlarına göre 904 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini, bavul ticareti ve iç piyasayla beraber 1 milyar 500 milyon dolarlık işlem hacmi olan bir sektör olduğunu belirtti.



Türkiye'de yapılan çorap üretimiyle dünyada 2. sırada yer aldıklarını belirten Öztürk, şöyle devam etti:

“Sektörün şu andaki pazarı ve ağırlıkta üretimi İstanbul ve civarındadır. Çorap pazarı Türkiye'de Avrupa Birliği'ne yöneliktir. Avrupa Birliğinde bir dönem yaklaşık on kişiden altı tanesi bizim ürettiğimiz bu çorapları giyiyordu şu anda bu rakam üç buçuk dört çiftlerde seyretmektedir. Türkiye iç piyasada çoraptan çok fazla pay alamıyor. Çünkü, fazlasıyla piyasa dolmaktadır. Kendi pazarımızda ürettiğimiz ve yurt dışına gönderdiğimiz malların arasında fazlasıyla bir fiyat farkı oluyor bu da inanılmaz bir fiyat baskısıyla üreticiyi karşı karşıya bırakıyor. Bu da eldeki tüketimde nitelikli, kaliteli giyime uygun hazır giyim tamamlayıcısı fonksiyonunda olan çorap sektörünün tarifine uygun olmadan ihtiyaç görmektedir. Yaşanılan bu sorunun çözümü için önümüzdeki dönem yani yılın ikinci altı aydan sonra Çorap Sanayicileri Derneği olarak kamu araştırması yapmayı planlıyoruz. Türkiye'deki çorap üretiminin ağırlığı 'basic' (temel) üretimdir. Önümüzdeki süreçte çorap üretimini açık üretime, müşteri odaklı ve tamamen İtalya pazarına yönelik yapmayı planlamaktayız. Türkiye çorap sektöründe farkında olmadan üretim kapasitesi olarak dünya ikinciliğine geldi ama bundan sonra kendini bilerek geliştirdiği ve şu andaki alt yapısı, donanımıyla beraber dünya ikinciliğini kaliteli ürünlerde korumaya çalışacaktır, korumak zorundadır. Günümüzde istihdamın dünya coğrafyasında çok önemli olduğu ve tekstilin içinde tamamlayıcı olan çorabın istihdam filosu olduğu dikkat çekmektedir. Bu anlamda çorabın esas sorumluluk alanında ve işletmelerin de ciddi bir önemi vardır. Türkiye yaklaşık 1500 civarında tesiste imalat söz konusudur. Atölyeler ve fabrikalarla birlikte bugün çorap sektöründe Avrupa'nın önemli markalarına Türkiye çorap yapmaktadır ve her türlü katma değeri yüksek ürünlere üretim yapmaya müsaittir. Fabrikalar kümeleşmenin ağırlığı ile İstanbul ve civarındadır. 904 milyon dolarlık ihracatın 863 milyon doları İstanbul ve civarında gerçekleşmektedir. Yüzde 5 civarındaki bir kısmı da Anadolu'daki üreticiler tarafından karşılanmaktadır.”



SEKTÖR, MAKİNA YATIRIMINA GİRMEK ZORUNDA

Türkiye'de çorap sektörünün mekanik ve elektronik makineler olmak üzere iki tip üretimle hizmet verdiğini, önümüzdeki süreçte yapılacak olan bazı çalışmalarla beraber sektörün Anadolu'da basic üretimde kümeleşmeye gitmesinin planlandığını anlatan Öztürk, bu anlamda sektörün 2009 yılında üretimde kapasite doluluğunu ciddi anlamda yakalamış durumda olduğunu vurguladı.



Hüseyin Öztürk, şunları kaydetti:

“Meslektaşlarımızın bir araya gelmesiyle kapasite kullanımını olabildiğince artırarak ve üretimi fazla yaparak yüzde 1,5 oranında ihracatta 2008 göre daha fazla üretim yapmayı başardık. Tekstilde ihracatın gerilemesine rağmen çorabın kendini koruduğu ve olabildiğince de verimli çalıştığını öğrendik. Çorap sektörü önümüzdeki süreçte mutlaka makine yatırımına girmek zorundadır. Onun için finans sektörüyle üniversitelerle iş ortaklığı yapmayı ve birlikte iş birliği yapmayı planlayarak bu çemberi genişletmekteyiz. Bu anlamda da Adıyaman'da ciddi bir potansiyelin farkındayız çünkü Adıyaman tekstilde kümeleşmeyi başarmıştır. Biz de bunu gözlemci olarak gördük ve bu kent ile sanayicisine ulaşmak istedik. Gelecekte Adıyaman'daki kalifiye iş gücünden yararlanmak ve bölgede tekstil konusunda kümelenmeyi başarmış olan Adıyaman'ın aynı zamanda bir çorap üretim merkezi olarak yeni yatırımlarla desteklenmesi için buradaki sanayici ve iş adamlarıyla görüşmeler yapıyoruz. Çünkü tekstilde olduğu gibi çorap sektöründe de kümelenme çok önemli. Adıyaman bu konuda birçok ile örnek olabilir.”