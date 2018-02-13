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Çorabının içinden uyuşturucu çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurduğu otomobilin sürücüsünün çorabında, yanındaki yolcunun ise sigara paketinde uyuşturucu ele geçirildi

13 Şubat 2018 15:51

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurduğu otomobilin sürücüsünün çorabında, yanındaki yolcunun ise sigara paketinde uyuşturucu ele geçirildi.
Kuyulu- Kardeşköy mahalleri arasında dün akşam yol kontrolü yapan Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, V.A. yönetimindeki aracı durdurup aradı. V.A.\'nın üzerinde yapılan aramada ise çorabının içinde 5 gram kristal olarak bilinen metamfetamin sentetik uyuşturucu bulundu. Yanındaki A.A.\'nın ise sigara paketinin içinde 15 gram kubar esrar ele geçti. A.A.\'nın montunun cebinde ayrıca \'Bong\' adlı uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. 
Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından sabıkalı olduğu belirtilen V.A. ile A.A. gözaltına alınıp, karakola götürüldü.

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