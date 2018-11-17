Çorabında uyuşturucuyla yakalandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, satış için çorabına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan P.Ç. gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi\'nde P.Ç.’nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan P.Ç., çorabın içine gizlediği uyuşturucu çıkarırken gözaltına alındı. Yapılan aramada satışa hazırlanan 150 küçük parça halinde eroin ile uyuşturucu satışından elde ettiği bir miktar para ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen P.Ç. ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

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