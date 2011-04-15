T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÇÖPTEN KESİK BACAK ÇIKTI ANKARA (A.A)

15 Nisan 2011 12:16

-ÇÖPTEN KESİK BACAK ÇIKTI ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Başkentte çöpten kesik bacak çıktı. Alınan bilgiye göre, Çankaya Belediyesine ait kamyon, Cebeci Coşkunlar Sokaktaki çöpleri aldıktan sonra, Evren Sokağa girdi. Burada işçiler çöpleri toplarken kamyonun arkasına henüz konulan çöpten kesik bir bacak düştü. İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Parmakları olmayan ve kısmen çürüdüğü görülen kesik bacak, olay yeri inceleme ekiplerince delil torbasına konuldu.  Ayrıca kamyondaki çöpün de boşaltılarak ekiplerce inceleneceği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24