-ÇÖPTEN KESİK BACAK ÇIKTI ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Başkentte çöpten kesik bacak çıktı. Alınan bilgiye göre, Çankaya Belediyesine ait kamyon, Cebeci Coşkunlar Sokaktaki çöpleri aldıktan sonra, Evren Sokağa girdi. Burada işçiler çöpleri toplarken kamyonun arkasına henüz konulan çöpten kesik bir bacak düştü. İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Parmakları olmayan ve kısmen çürüdüğü görülen kesik bacak, olay yeri inceleme ekiplerince delil torbasına konuldu. Ayrıca kamyondaki çöpün de boşaltılarak ekiplerce inceleneceği öğrenildi.