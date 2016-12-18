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Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

Gaziantep'te meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı

18 Aralık 2016 19:45

Gaziantep’te çöp konteynerinde yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulundu. Çevrede yapılan araştırmalar sonucunda bir kadın tarafından konteynere bırakıldığı öğrenilen bebeğin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Sekiz Şubat Mahallesinde meydana gelen olayda, belediyenin temizlik görevlisi çöp konteyneri içinde bebek cesedi görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri yeni doğmuş olduğu tahmin edilen bebeğin öldüğünü tespit etti.

Bir kadın tarafından bırakılmış

Polis ekiplerinin çevrede yapmış olduğu araştırma sonucunda görgü tanıkları ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası, yeni doğmuş bebek cesedinin bir kadın tarafından konteynere bırakıldığı öğrenildi.

İlk göbek bağı gördüm

Öte yandan, bebeği ilk fark eden temizlik görevlisi Mustafa Çavuş, “Bu bölgede temizlik görevlisiyim, el arabası ile süpürdüğüm çöpleri konteynere boşaltmak için buraya geldim. Daha sonra çöpün kapağını açtığım sırada bir göbek bağı gördüm. Daha sonra üzerini açınca bir bebek olduğunu gördüm. Hemen amirlerime ve polise bilgi verdim" ifadesini kullandı.

Erkek olduğu anlaşılan yeni doğmuş bebek cesedi cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası çağrılan cenaze aracı ile kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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