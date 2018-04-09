Çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp cebine koyan personel ödüllendirildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, kent merkezinde temizlik çalışmaları sırasında çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, katladıktan sonra cebine koyan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli İbrahim Türker\'i anlamlı davranışından dolayı altınla ödüllendirdi.

Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde 6 yıldır çalışan İbrahim Türker (42), 7 Nisan Cumartesi günü Barbaros Mahallesi Müze Kavşağında temizlik çalışmasına başladı. Çöp kamyonuna boşatılan çöpler içinde Türk bayrağını gören İbrahim Türker, çöplerin arasından aldığı Türk Bayrağı\'nın öpüp, cebine koydu. İbrahim Türker\'in bu davranışı, bir vatandaş tarafından fotoğraflandı. Kişisel sosyal medya hesaplarından fotoğrafı paylaşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, \"Çöpe atılmış bayrağı alıp, katlayıp cebine koyan emekçi arkadaşım gözlerinden öpüyorum. Bu duyarlılığı fark edip görüntüleyen duyarlı hemreşime de çok teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı. Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan fotoğraf sonrası İbrahim Türker\'in bu davranışı büyük takdir topladı.

BAŞKAN O PERSONELİ ÖDÜLLENDİRDİ

Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, kent merkezinde temizlik çalışmaları sırasında çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, cebine koyan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli İbrahim Türker\'i anlamlı davranışından dolayı altınla ödüllendirdi. Temizlik İşleri çalışan İbrahim Türker\'in, hafta sonu anlamı bir davranışından dolayı sosyal medyada meşhur olduğunu belirten Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, \"Temizlik İşleri Müdürlüğü ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Bu ikinci ödülleri oldu. Biliyorsunuz bir köpeğin mamasını yemesini bekleyen bir temizlik işçimiz vardı. Onu da ödüllendirmiştik. Bu seferde çöpe atılan kutsal bayrağımızı katlayıp, cebimize koyması ve onu çöpten kurtarmış olması gündem oldu. Çanakkale Belediyesi\'nin bütün çalışanları Milliyetçi ruhları çok yüksek olan, kutsal değerlerimize her zaman saygılı olan arkadaşlarımızdır. Bu arkadaşlarımızla yıllardır beraber çalışıyoruz. Bizimde anlayışımız gereği onlarda, bu süreçte bu duygularını pekiştirdiler. Bayrağımız, toprağımız ve dini konulardaki kutsal değerlerimizi çalışan arkadaşlarımızda benimsemiş durumda. Kendisini tebrik ediyorum ve kutluyorum\" dedi.

Başkan Gökhan, konuşmasının ardından İbrahim Türker\'e altın ve Türk bayrağı takdim etti.

Bir vatandaş tarafından çöpe atılan Türk bayrağını, çöpten alıp, cebine koyan İbrahim Türker, Türk bayrağını evinin duvarına astığını söyledi.



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